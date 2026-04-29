Civitavecchia | boom di multe 1,6 milioni per il bilancio comunale
A Civitavecchia, nel bilancio 2025, le multe stradali portano entrate per circa 1,6 milioni di euro. La maggior parte di queste somme deriva dalle sanzioni per eccesso di velocità, che da sole generano oltre 210 mila euro. La città ha registrato un aumento delle multe rispetto agli anni precedenti, evidenziando una maggiore attenzione alle infrazioni stradali. La gestione delle sanzioni rappresenta una quota significativa delle entrate comunali.
? Cosa sapere Civitavecchia incassa 1,6 milioni di euro dalle sanzioni stradali nel bilancio 2025.. Le violazioni per eccesso di velocità generano oltre 210.000 euro per il Comune.. Oltre 1,6 milioni di euro incassati dalle sanzioni stradali a Civitavecchia nel corso del 2025: i nuovi dati del bilancio comunale approvati nell’aula Renato Pucci rivelano un incremento costante delle entrate extra tributarie. Il rendiconto finanziario dell’ultimo anno solare, discusso e validato dai consiglieri, traccia un quadro preciso della gestione economica locale, evidenziando come le violazioni del codice della strada rappresentino una voce significativa del titolo III.🔗 Leggi su Ameve.eu
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