Ancona si è spento Otello Carloni | addio allo storico ristoratore che ha sfamato generazioni di anconetani e turisti

Otello Carloni, titolare della Trattoria Sardella vicino al Parco del Conero, è morto. Era noto come ristoratore di lunga data ad Ancona, dove aveva servito generazioni di clienti, tra residenti e turisti. La sua attività, avviata molti anni fa, ha rappresentato un punto di riferimento gastronomico per la zona. La notizia della scomparsa ha suscitato cordoglio tra la comunità locale.

ANCONA - Addio a Otello Carloni, storico ristoratore di Ancona e titolare della Trattoria Sardella alle porte del Parco del Conero. Carloni si è spento ieri intorno alla mezzanotte all’età di 91 anni a seguito di un malore che ha reso necessario il trasporto in ospedale. Ancona perde una delle sue figure più amate. Ristoratore da generazioni: da quando la sua famiglia aprì la storica locanda lungo la provinciale del Conero appena dopo Pietralacroce. Otello ha dedicato tutta la sua vita all’accoglienza dei clienti e dei turisti, con quel sorriso e il modo di fare tipico di chi ha fatto dell’ospitalità e del calore familiare una professione.... 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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Si è spento Otello Carloni: addio allo storico ristoratore che ha sfamato generazioni di anconetani

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