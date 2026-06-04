Ancona e la ristorazione dorica in lutto per la scomparsa di Otello Carloni
Ancona piange la scomparsa di Otello Carloni, 91 anni, titolare della Trattoria Sardella, locale storico situato lungo la provinciale del Conero. La notizia della sua morte ha suscitato cordoglio tra gli operatori della ristorazione e la comunità locale. La trattoria, conosciuta per la sua tradizione e il suo ruolo nel panorama gastronomico della città, chiuderà temporaneamente le porte per lutto. La sua attività era presente nella zona da molti anni.
ANCONA – Il capoluogo dorico piange la scomparsa di Otello Carloni, 91 anni, titolare della Trattoria Sardella, iconico locale aperto lungo la provinciale del Conero. Ha accusato un malore nella giornata di domenica, che ha richiesto un urgente trasferimento all’Inrca di Ancona, dove le sue. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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