L’attore Nicholas Brendon, noto per aver interpretato Xander Harris nella serie televisiva Buffy l’ammazzavampiri, è deceduto venerdì 20 marzo all’età di 54 anni. La notizia della sua scomparsa ha fatto il giro del mondo dello spettacolo e dei fan della serie, che lo ricordano per il ruolo diventato iconico. La sua morte segna la perdita di una figura importante nel panorama televisivo degli ultimi decenni.

Un altro lutto colpisce il mondo della televisione e i fan della “Scooby Gang”. Nicholas Brendon, celebre per il ruolo di Xander Harris nella serie cult Buffy l’ammazzavampiri, è morto venerdì 20 marzo all’età di 54 anni. La notizia, confermata da un ex compagno di cast a Deadline, è stata poi ufficializzata dalla famiglia con una nota affidata ai canali social dell’attore. Secondo quanto dichiarato dai familiari, Brendon si è spento serenamente nel sonno per cause naturali. “Siamo affranti nel condividere la scomparsa del nostro fratello e figlio,” si legge nel comunicato. “Nicky amava condividere il suo talento con la famiglia, gli amici e i fan. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Addio a Nicholas Brendon, lo storico Xander di Buffy: l’attore si è spento a 54 anni

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