Una donna di Ancona ha raccontato di aver venduto i gioielli di famiglia per acquistare libri. Ha descritto di essere rimasta senza respirare per cinque minuti in un episodio di emergenza. Inoltre, ha spiegato di aver evitato di cercare cure mediche dopo essere stata vittima di aggressioni. La testimonianza si concentra sulle scelte fatte durante momenti critici e sui motivi che l’hanno portata a non rivolgersi ai servizi sanitari.

Come ha fatto a sopravvivere cinque minuti senza respirare?. Perché la donna ha evitato di curarsi dopo le aggressioni?. Cosa ha spinto l'uomo a sequestrare i due figli?. Quali prove hanno portato alla denuncia per violenza sessuale?.? In Breve Vittima di 41 anni ha venduto gioielli per libri scolastici dei due figli.. Aggressioni fisiche documentate nel 2020 e durante il corso del 2023.. L'uomo ha sequestrato i figli senza consenso il 30 giugno 2024.. Processo presieduto dal giudice Roberto Evangelista presso il Tribunale di Ancona.. Ancona, il racconto di quattro anni di violenza e privazioni: la testimonianza di una donna nigeriana in aula. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ancona, il calvario della donna: “Vendetti i gioielli per i libri

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