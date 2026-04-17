I gioielli del maestro Zorzi al Museo Orodautore poi incontri libri e teatro Gli eventi di oggi

Oggi ad Arezzo si terrà un evento alle 18 nella sala San Francesco, all’interno della cripta della basilica, organizzato dall’Ordine dei Frati Minori Conventuali in occasione dell’ottavo centenario della morte del santo. Nel frattempo, al Museo Orodautore saranno esposti i gioielli realizzati dal maestro Zorzi, e nel pomeriggio sono previsti incontri, presentazioni di libri e spettacoli teatrali.

Arezzo - Alle 18 nella sala San Francesco (cripta) presso la Basilica di San Francesco in Arezzo si terrà un evento di riflessione che si inserisce nelle celebrazioni per l’ottavo centenario della morte del santo ed è organizzato dall’Ordine dei Frati Minori Conventuali. “Rumori di armi e.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Alberto Zorzi in mostra ad Arezzo al Museo OrodautoreDal 17 aprile al 1° novembre il Museo Orodautore di Arezzo ospita la mostra “Alberto Zorzi. Il gioiello d’artista di Alberto Zorzi protagonista ad Arezzo al Museo OrodautoreI gioielli d’artista di Alberto Zorzi, maestro orafo di rilievo internazionale, saranno protagonisti della mostra personale presso il Museo... Panoramica sull’argomento Si parla di: Il gioiello d’artista di Alberto Zorzi protagonista ad Arezzo al Museo Orodautore; Alberto Zorzi in mostra ad Arezzo al Museo Orodautore.