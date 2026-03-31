L’Arabesque si presenta come uno stile di vita che si manifesta attraverso abiti, gioielli, libri e oggetti di design. Durante il Fuorisalone, si può osservare l’eleganza di questa tendenza nel lavoro di Chi Chi Meroni, che si dedica alla creazione di pezzi che rappresentano questa estetica. La presenza di questa corrente si riflette in diversi aspetti della quotidianità e dell’interior design.

L’Arabesque è uno stile di vita: un modo di vestire, un gioiello, un modo di arredare uno spazio o una casa, è la scelta di un libro da leggere, di come apparecchiare una tavola e di cosa mangiare. É un mondo stiloso e autentico, timeless ed educato che ricorda l’eleganza dei tempi andati, una meravigliosa wunderkammer contemporanea. L’anima del grande spazio in largo Augusto, a due passi da Duomo, è la signora Chichi Meroni (nella foto a destra). Una donna elegante, pacata, un vulcano di idee gestite con garbo. Come ha scelto il nome Arabesque? "Ho fatto una ricerca su un libro di design degli anni’50, dove c’erano tante definizioni di... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’Arabesque è uno stile di vita. Abiti, gioielli, libri e design. L’eleganza di Chichi Meroni aspettando il Fuorisalone

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