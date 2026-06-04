Un uomo di 30 anni, ricercato in Austria per una rapina con il furto di 30.000 euro, è stato fermato durante un controllo di routine in Italia. La rapina in Austria ha coinvolto il furto di denaro contante, ma i dettagli specifici sull'importo sottratto non sono stati comunicati. Il controllo ha portato all'identificazione e alla cattura del sospetto, che risultava latitante da tempo.

Come ha fatto un controllo di routine a svelare il latitante?. Cosa è stato sottratto esattamente durante la rapina in Austria?. Chi era il complice che ha aiutato nel furto dei monili?. Quanto tempo impiegherà l'estradizione verso l'Austria dopo l'arresto?.? In Breve Bottino rubato in Austria comprendeva 30.000 euro tra contanti e monete d'oro.. Sospettato di 35 anni trasferito dalla stazione di Ancona al carcere di Montacuto.. Mandato di arresto europeo attivato tramite incrocio dati con Europol e Interpol.. Procedura di estradizione in corso per il furto aggravato avvenuto in appartamento.. Un controllo di routine alla stazione di Ancona mette fine alla fuga di un 35enne georgiano ricercato per una rapina in Austria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ancona: fermato il rapinatore di 30.000 euro ricercato in Austria

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