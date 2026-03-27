Ancona fermato in via Flavia per un controllo | era ricercato per stalking arrestato 45enne

Ad Ancona, un uomo di 45 anni è stato fermato dalla polizia in via Flavia durante un controllo di routine. Dall’attività è emerso che era ricercato per atti persecutori e, durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di hashish. L’uomo è stato successivamente arrestato e condotto in commissariato.

È stato eseguito un arresto nei confronti di un uomo di 45 anni ad Ancona per il reato di atti persecutori. L’uomo, fermato durante un controllo di polizia, è stato condotto in carcere per scontare una pena residua di 10 mesi di reclusione. Durante il fermo è stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish e sanzionato amministrativamente. Controllo di polizia e arresto in via Flavia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nella giornata di mercoledì 25 marzo gli agenti della Squadra Volanti dell’U.P.G.S.P. della Questura di Ancona hanno effettuato un controllo di iniziativa in via Flavia. Nel corso dell’attività di pattugliamento, i poliziotti hanno fermato un uomo italiano di 45 anni, sottoponendolo a verifiche approfondite. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Ancona, fermato in via Flavia per un controllo: era ricercato per stalking, arrestato 45enne Articoli correlati Fermato per un normale controllo poi portato in carcere, era ricercatoUn normale controllo stradale si è trasformato in un biglietto di sola andata per il carcere per un 49enne di origine tunisina. Leggi anche: Arrestato al termine di un controllo: era ricercato per scontare una condanna per reati finanziari Una raccolta di contenuti su Ancona fermato in via Flavia per un... Temi più discussi: Colpo sventato al telefono, i carabinieri bloccano una tentata rapina in banca: quattro arresti; Investe un uomo e si dilegua. Rintracciato dai carabinieri; Tentata rapina alla Bper Banca di Ancona, due uomini sottoposti a fermo; Falciato in bici davanti allo stadio di Senigallia: il ciclista è in prognosi riservata. Auto si ferma per un pedone e viene tamponata ad Ancona: donna trasferita a TorretteAuto tamponata dopo essersi fermata per far attraversare un pedone sulle strisce. Giovane conducente portata in ospedale ... centropagina.it Ancona, si autodenuncia e consegna la droga alla poliziaDurante un controllo, l'uomo ha dichiarato di detenere dell'hashish, consegnando spontaneamente due dosi di droga ... centropagina.it Arrivano 32 nuovi carabinieri nella provincia di Ancona: rinforzi per sicurezza e territorio x.com La primavera di Benvenuti in Tv al Ciabattini Garden #tvrs #Ancona #marche #Garden #primavera - facebook.com facebook