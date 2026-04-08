Affari Tuoi Alessia fredda e spietata ma il gioco le si ritorce contro | rifiuta 80.000 euro e ne trova 30.000

Una concorrente di Brescia ha partecipato alla trasmissione televisiva Affari Tuoi, rifiutando un’offerta di 80.000 euro e trovando invece 30.000 euro. Durante la puntata, ha dimostrato freddezza nel gioco, ma alla fine il risultato differisce dall’aspettativa iniziale. La sua scelta ha portato a un esito diverso da quello previsto, lasciando un senso di insoddisfazione. La trasmissione si è conclusa con un risultato che ha sorpreso sia lei che i presenti.

Viene da Brescia la concorrente di Affari Tuoi, protagonista nella puntata dell’8 aprile. Alessia ha condotto una partita fredda, quasi chirurgica, spietata, proprio come l’ha descritta Stefano De Martino, rifiutando uno dopo l’altro anche gli assegni più allettanti. Davanti a lei sono sfilate cifre vertiginose, tentazioni luccicanti come vetrine illuminate, eppure il Dottore non è riuscito in alcun modo a scalfire la sua determinazione. Col senno di poi, conoscendo il contenuto del suo pacco, si ha quasi la sensazione che il Dottore si sia divertito a giocare con lei, tessendo una trama sottile. Il finale, infatti, è arrivato come un colpo secco, un pugno sui denti difficile da dimenticare. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Affari Tuoi, Alessia fredda e spietata ma il gioco le si ritorce contro: rifiuta 80.000 euro e ne trova 30.000 Kommunalkredit: 2,80% a 4 anni, ma serve un versamento da 10.000 euroLa banca austriaca Kommunalkredit Invest ha aggiornato le condizioni per i depositi a tasso fisso, offrendo tassi competitivi investe almeno 10. Bonus giovani 2026 fino a 18.000 euro e 1.000 euro subito: tutte le agevolazioni disponibili tra lavoro, cultura e affittoNel 2026 i giovani possono accedere a un pacchetto articolato di incentivi economici che, complessivamente, possono arrivare anche a 18. Si parla di: Affari Tuoi, Marina rifiuta 26mila euro e vince 75mila: finale da brividi. Ad Affari Tuoi inizia a condurre Herbert: Alessia aveva il podio in tasca ma la cabala del Dottore la tradisceHerbert Ballerina prende le redini di Affari Tuoi e Stefano De Martino fa il pacchista. Alessia da Brescia raggiunge il podio garantito, ma la cabala del Dottore la tradisce: porta a casa 30mila euro. fanpage.it Affari Tuoi, Stefano De Martino: Incredibile. La concorrente spietata sfida il DottorePartita davvero incredibile quella dell’8 aprile 2026 di Affari Tuoi, in cui la concorrente ha sfidato il Dottore ... dilei.it