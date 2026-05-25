Ancona capitale della cinofilia | grande successo per Ankon Dorica Civitas… Fido!

ANCONA- Grande successo per il Festival della Cinofilia "Ankon Dorica Civitas. Fido!", che ha trasformato l’impianto sportivo di Posatora, in strada della Grotta, nel cuore pulsante della cinofilia regionale. Una manifestazione che ha saputo coniugare sport, educazione e promozione del. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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