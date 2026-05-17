A Marina Dorica di Ancona si è aperta la rassegna Tipicità in Blu, un evento che si svolgerà fino al 2028. L'iniziativa coinvolge diverse attività legate alla sostenibilità e al mare, con appuntamenti programmati nel corso degli anni. La manifestazione mira a trasformare il volto della città in vista del raggiungimento del titolo di Capitale della Cultura. Sono state annunciate le figure che coordineranno le iniziative dedicate agli aspetti ambientali e marittimi.

? Punti chiave Come cambierà il volto di Ancona verso la Capitale della Cultura?. Chi guiderà gli appuntamenti dedicati alla sostenibilità e al mare?. Cosa accadrà a bordo delle barche durante la regata Sailing Chef?. Dove si potranno scoprire i segreti del cantiere navale Fincantieri?.? In Breve Programma attivo fino al 22 maggio con regata Sailing Chef e incontri alla Mole Vanvitelliana.. Studenti dell'Istituto Savoia Benincasa gestiscono Blu Tour e Escape Room il 16 e 17 maggio.. Sessioni The Blue Way sulla blue economy previste il 20 e 21 maggio alla Mole.. Smart Cruise verso la Grecia dal 30 maggio al 3 giugno con Anek Lines.. Il porto turistico di Marina Dorica ha inaugurato stamattina la kermesse Tipicità in Blu 2026, dando il via al Gran Tour delle Marche con un sulla cultura del mare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ancona verso il 2028: al via Tipicità in Blu a Marina Dorica

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