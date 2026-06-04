Ancona arriva lo show di successo dell’ Imperial Royal Circus

Notizia in breve

Ad Ancona, dal 6 al 14 giugno, si tiene lo spettacolo dell’Imperial Royal Circus, uno dei più grandi e rinomati in Europa. Dopo aver riscosso grande successo in varie città italiane, il circo presenta 100 esemplari e 10 record mondiali. Lo show include numeri di acrobazia, animali e performance di alto livello, attirando un vasto pubblico. La manifestazione si svolge in una struttura dedicata, con ingresso e orari disponibili online.