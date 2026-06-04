Ancona arriva lo show di successo dell’ Imperial Royal Circus

Da laprimapagina.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ad Ancona, dal 6 al 14 giugno, si tiene lo spettacolo dell’Imperial Royal Circus, uno dei più grandi e rinomati in Europa. Dopo aver riscosso grande successo in varie città italiane, il circo presenta 100 esemplari e 10 record mondiali. Lo show include numeri di acrobazia, animali e performance di alto livello, attirando un vasto pubblico. La manifestazione si svolge in una struttura dedicata, con ingresso e orari disponibili online.

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Arriva ad Ancona, dopo il successo nelle principali città italiane, dalla Campania all’Abruzzo, uno dei circhi più grandi ed importanti d’Europa, l’ Imperial Royal Circus, dal 6 al 14 giugno, l’eccellenza italiana senza precedenti, con 100 esemplari e 10 record mondiali. Allestirà la sua grande tensostruttura, presso Stadio del Conero. S pettacoli dal 6 al 9 giugno ore17.30 e 21.00; 10 giugno riposo;dall’11 al 14 giugno, ore 17.30 e 21.00, Attrazioni mai viste in Italia: trapezisti, giocolieri, acrobati, motociclisti acrobatici, attrazioni esotiche, dai reali, ai giganti della savana, un colosso che vanta 100 esemplari, artisti internazionali, tanto divertimento con lo showman più amato, il celebre Elder, Clown Ridolini. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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