Venerdì 27 marzo 2026 il Teatro delle Arti di Lastra a Signa ospita il Macbeth Circus Show in occasione della Giornata mondiale del teatro. Lo spettacolo si svolge alle ore 21:00 ed è scritto da Paolo Vanacore, con un’idea di Gianni De Feo, che ne cura anche la regia e interpreta uno dei ruoli in scena.

Il Teatro delle Arti ospita venerdì 27 marzo 2026 per la Giornata mondiale del teatro, alle ore 21:00, Macbeth Circus Show, lo spettacolo scritto da Paolo Vanacore da un’idea di Gianni De Feo, per la regia dello stesso De Feo, che firma anche una delle interpretazioni in scena. Un’opera visionaria e perturbante che trasforma la tragedia shakespeariana in un circo grottesco dove il Potere — nelle sue forme più oscure — è il vero protagonista. Siamo in un futuro immaginifico e surreale. Miss Witch — il cui nome, dall’inglese, significa “strega” — è la perfida e visionaria direttrice del Super Power Theatre di Edimburgo, uno dei teatri più importanti al mondo, con il tutto esaurito garantito sin dall’inizio del secolo scorso. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - Al Teatro di Lastra a Signa il Macbeth Circus Show

Articoli correlati

Al Teatro delle Arti di Lastra a Signa arriva Luca MisculinOggi, giovedì 19 febbraio 2026 alle ore 21, il Teatro delle Arti ospita Luca Misculin con “La democrazia annega”, appuntamento dal vivo di Solo se ti...

Stivalaccio Teatro porta in scena "La Mandragola" a Lastra a SignaVenerdì 20 febbraio 2026, alle ore 21:00, il Teatro delle Arti ospita "La Mandragola", liberamente tratta da Niccolò Machiavelli, in un nuovo e...

Aggiornamenti e notizie su Al Teatro di Lastra a Signa il Macbeth...

Temi più discussi: Il Maggio Metropolitano compie dieci anni: un decennio di musica e bellezza in tutti i 41 Comuni dell'Area fiorentina; Alda. Parole al vento: al Teatro delle Arti un omaggio poetico ad Alda Merini; Ritratto di Carlo Cecchi, l'ultimo grande attore; Un marito Ideale a Villa Caruso Bellosguardo.

'Moby Dick – La caduta del cielo' al Teatro delle ArtiVenerdì 13 marzo alle ore 21 la rilettura contemporanea del capolavoro di Herman Melville con Alessandro Calonaci e Filippo Frittelli ... gonews.it

Moby Dick – La caduta del cielo: al Teatro delle Arti la rilettura contemporanea del capolavoro di Herman Melville con Alessandro Calonaci e Filippo FrittelliLASTRA A SIGNA - Il grande romanzo di Herman Melville arriva sul palco del Teatro delle Arti con una rilettura contemporanea che unisce teatro, immagini e ... piananotizie.it

LET’S JAM! Urban Dance Night Mettete le scarpe giuste, il 20 marzo il Teatro delle Arti di Lastra a Signa si accende con una rassegna di danza urban imperdibile! Oltre all’energia della danza, c’è un motivo speciale per esserci: l’intero evento sostiene - facebook.com facebook