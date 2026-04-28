Kings League Boomers show contro i Circus

I Boomers hanno ottenuto una vittoria contro i Circus con il punteggio di 8-4, dopo aver perso la partita precedente. L'incontro si è svolto a Milano il 28 aprile. La squadra dei Boomers ha segnato otto gol, mentre i Circus ne hanno realizzati quattro. La partita si è conclusa con questa differenza di punteggio, segnando il ritorno alla vittoria per i Boomers.

Milano, 28 aprile – I Boomers ritornano alla vittoria dopo la sconfitta della scorsa settimana vincendo 4-8 contro i Circus. Ogni volta che trascorre 1', per ambo le squadre entra un altro giocatore sino ad arrivare alla sfida 6 contro 6, più rispettivi portieri, quando il cronometro segna il minuto numero 5. Dopo 7'', la squadra di Fedez passa in vantaggio con Martini. Il numero 11 conquista il pallone, scarta il portiere e con un tiro rasoterra cambia il risultato. All'11', Mecca raddoppia con una conclusione dal limite dell'area che non lascia scampo al portiere avversario che può solamente guardare la sfera gonfiare la rete alle sue spalle.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Kings League, Boomers show contro i Circus KINGS LEAGUE LOTTOMATICA.SPORT ITALY GIORNATA 2 Notizie correlate Kings League: Underdogs, rimonta travolgente contro i Boomers di FedezMilano, 19 marzo 2026 – Gli Underdogs di Mirko Cisco vincono ancora in una partita pazzesca rimontando una situazione di 4-0: terzo successo... Kings League, i TRM sconfiggono i Boomers di Fedez.8 marzo 2026 – I TRM di TheRealMarzaa vincono all'esordio nel secondo Split di Kings League alla Fonzies Arena di Cologno Monzese. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Boomers - Stallions | Highlights | Round 9 Streaming | DAZN IT; Boomers - Gear 7 FC | Highlights | Round 8 Streaming | DAZN IT; Boomers - Zebras FC | Highlights | Round 7 Streaming | DAZN IT; Alpak FC - Boomers | Highlights | Round 5 Streaming | DAZN IT. La Kings League Lottomatica.sport sceglie le sue finaliste! Effetto Bonucci sui Boomers... e ultima occasione per i Fan of the Kings!La Kings League Lottomatica.sport sceglie le sue finaliste. Oggi, a partire dalle 19, si giocano le due semifinali del torneo di calcio a sette più popolare e rivoluzionario del mondo. Un appuntamento ... tuttosport.com FC Zeta-TRM FC sarà la finale di Kings League: Boomers e Gear 7 FC finiscono koSaranno gli FC Zeta e TRM FC a giocarsi la finale di Kings League Lottomatica.sport Italy a Torino. Nella giornata di oggi i primi hanno battuto 7-6 i Boomers, gli altri invece hanno avuto la meglio ... tuttomercatoweb.com Possibile esperienza nella Kings League per Enrico Brignola. Link al primo commento - facebook.com facebook Dida Abbiati Leggende in Kings League Guardala LIVE e GRATUITAMENTE su #DAZN x.com