Pietrelcina D’Andrea all’assemblea ANCI Giovani Campania

Il consigliere comunale di Pietrelcina, Francesco Mariano D’Andrea, ha preso parte all’assemblea di ANCI Giovani Campania come delegato. L’evento si è svolto a Napoli nei giorni 17 e 18 aprile 2026 e ha fatto parte della XV Assemblea nazionale dei giovani amministratori.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il consigliere comunale di Pietrelcina Francesco Mariano D’Andrea, ha partecipato, in qualità di delegato, all’assemblea di ANCI Giovani Campania, nell’ambito della XV Assemblea nazionale dei giovani amministratori, tenutasi a Napoli il 17 e 18 aprile 2026. L’iniziativa, promossa da ANCI Giovani, ha visto la partecipazione di amministratori under 35 provenienti da tutta Italia, riuniti per confrontarsi sui principali temi che riguardano i territori e il ruolo degli enti locali, tra sviluppo, politiche di coesione, PNRR e innovazione amministrativa. “Ho rappresentato Pietrelcina in un contesto di grande valore istituzionale – dichiara D’Andrea – confrontandomi con amministratori provenienti da tutta Italia su sfide comuni e opportunità di crescita per i nostri territori.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Pietrelcina, D’Andrea all’assemblea ANCI Giovani Campania Notizie correlate Anci Campania, Morra: "Il futuro passa dall’impegno dei giovani. Più amministratori in campo”“Sono stati tre giorni straordinari, intensi e ricchi di confronto, a partire dall’evento del 16 aprile fino alla chiusura dell’Assemblea ANCI... ANCI Giovani: l’80% dei giovani vuole restare, ma il rischio è la fugaA Napoli si è concluso il confronto tra centinaia di amministratori sotto i trentacinque anni durante la quindicesima Assemblea Nazionale ANCI...