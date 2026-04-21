D’Andrea all’assemblea ANCI Giovani Campania

Il consigliere comunale di Pietrelcina, Francesco Mariano D’Andrea, ha preso parte come delegato all’assemblea di ANCI Giovani Campania, che si è svolta a Napoli il 17 e 18 aprile 2026. L’evento ha fatto parte della XV Assemblea nazionale dei giovani amministratori, coinvolgendo rappresentanti provenienti da diverse regioni italiane. La partecipazione si è concentrata sulla discussione di questioni legate alla rappresentanza e alle attività dei giovani amministratori nel panorama nazionale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il consigliere comunale di Pietrelcina Francesco Mariano D’Andrea, ha partecipato, in qualità di delegato, all’assemblea di ANCI Giovani Campania, nell’ambito della XV Assemblea nazionale dei giovani amministratori, tenutasi a Napoli il 17 e 18 aprile 2026. L’iniziativa, promossa da ANCI Giovani, ha visto la partecipazione di amministratori under 35 provenienti da tutta Italia, riuniti per confrontarsi sui principali temi che riguardano i territori e il ruolo degli enti locali, tra sviluppo, politiche di coesione, PNRR e innovazione amministrativa. “Ho rappresentato Pietrelcina in un contesto di grande valore istituzionale – dichiara D’Andrea – confrontandomi con amministratori provenienti da tutta Italia su sfide comuni e opportunità di crescita per i nostri territori.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - D’Andrea all’assemblea ANCI Giovani Campania Notizie correlate Pietrelcina, D’Andrea all’assemblea ANCI Giovani CampaniaTempo di lettura: < 1 minutoIl consigliere comunale di Pietrelcina Francesco Mariano D’Andrea, ha partecipato, in qualità di delegato, all’assemblea... Anci Campania, Morra: "Il futuro passa dall’impegno dei giovani. Più amministratori in campo”“Sono stati tre giorni straordinari, intensi e ricchi di confronto, a partire dall’evento del 16 aprile fino alla chiusura dell’Assemblea ANCI... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Persone e Territori, la politica di coesione della Regione Campania all'Assemblea nazionale ANCI Giovani; Al via la XV Assemblea Nazionale ANCI Giovani: presente la delegazione di ANCI Lazio; PIANA MONTE VERNA / NAPOLI. XV Assemblea nazionale ANCI Giovani: centinaia di giovani amministratrici e amministratori da tutta Italia.; Motta San Giovanni, l’Assessore Giusy Vacalebre all’Assemblea Nazionale Giovani Anci. Assemblea Anci Giovani, Pineto presente con Pierpaolo CantoroPINETO - Il Comune di Pineto partecipa alla XV Assemblea annuale di Anci Giovani, in programma il 17 e 18 aprile a Napoli, un importante momento di confronto tra giovani amministratori provenienti da ... ekuonews.it Telecolore. . Aumentano le donazioni di organi in Italia e in #Campania, ma contemporaneamente aumentano anche le opposizioni al momento del rilascio della Carta d’Identità elettronica, soprattutto tra i giovani #donazioneorgani #Aido - facebook.com facebook