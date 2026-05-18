Fiorello chiama Amadeus | Non se la passa bene torni in Rai

Durante un evento al Salone di Torino, Rosario Fiorello ha coinvolto il pubblico con un intervento improvvisato rivolto al critico televisivo Aldo Grasso, mescolando riferimenti alla memoria televisiva, satira e battute. In quella occasione, ha detto che Amadeus non se la passerebbe bene e avrebbe consigliato di tornare in Rai. L’episodio ha attirato l’attenzione dei presenti, che hanno assistito a un momento di improvvisazione tra battute e riflessioni sul mondo dello spettacolo.

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