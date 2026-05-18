Fiorello chiama Amadeus | Non se la passa bene torni in Rai
Durante un evento al Salone di Torino, Rosario Fiorello ha coinvolto il pubblico con un intervento improvvisato rivolto al critico televisivo Aldo Grasso, mescolando riferimenti alla memoria televisiva, satira e battute. In quella occasione, ha detto che Amadeus non se la passerebbe bene e avrebbe consigliato di tornare in Rai. L’episodio ha attirato l’attenzione dei presenti, che hanno assistito a un momento di improvvisazione tra battute e riflessioni sul mondo dello spettacolo.
Rosario Fiorello trasforma l’incontro con il critico televisivo Aldo Grasso al Salone di Torino in uno dei suoi spettacoli improvvisati, tra memoria televisiva, satira e gag. Bersaglio affettuoso delle sue battute anche l’interprete della lingua dei segni, coinvolta più volte nel ritmo incontenibile del racconto: Fiorello la osserva e scherza sul fatto che, a tratti, sembri "più energica di lui", trasformando anche la traduzione in parte dello show. "Sembra Sal Da Vinci. Purtroppo all’Eurovision non ce l’ha fatta. Noi gli siamo vicini, facciamogli un grande applauso" dice Fiorello coinvolgendo il pubblico che riempie l’Auditorium del Lingotto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Fiorello e la fantastica imitazione di Andrea Pucci!
Sullo stesso argomento
Fiorello chiama Amadeus in diretta e svela: “Un vertice Rai gli ha detto ritorna presto, lo licenzieranno”Fiorello chiama Amadeus in diretta a La Pennicanza e rivela: "L'ho passato a un vertice Rai, gli hanno detto ritorna presto".
Teatro delle Vittorie in vendita, Giuli chiama la Rai dopo l’appello di Fiorello: “Lo compri lo Stato”. Il ministro: “Conteremo i piccioli”Roma, 29 aprile 2026 – Poche ore dopo aver risposto con un messaggio vocale all’appello di Fiorello per il Teatro delle Vittorie, il ministro della...
Fiorello chiama Amadeus: Non se la passa bene, torni in RaiRosario Fiorello trasforma l’incontro con il critico televisivo Aldo Grasso al Salone di Torino in uno dei suoi spettacoli ... quotidiano.net
Fiorello show al Salone del Libro: 'Amadeus, torna in Rai'Rosario Fiorello ha trasformato il suo incontro con il critico televisivo Aldo Grasso al Salone Internazionale del Libro di Torino, tenutosi il 17 maggio 2026, in un vero e proprio spettacolo improvvi ... it.blastingnews.com