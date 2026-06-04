anche lei aveva negato la chemio alla figlia ora la notizia sulla madre

È morta Rita Benini, madre di una giovane deceduta nel 2016 a 18 anni dopo aver rifiutato le cure per una leucemia. La donna aveva negato alla figlia la chemio, decisione che aveva attirato attenzione mediatica. La notizia della sua scomparsa è stata confermata nelle ultime ore. La ragazza padovana aveva scelto di non sottoporsi alle terapie, portando a un esito fatale la malattia.

È morta Rita Benini, la madre di Eleonora Bottaro, la ragazza padovana deceduta nel 2016 a soli 18 anni dopo aver rifiutato le cure contro una leucemia. La donna si è spenta a dieci anni dalla vicenda che aveva scosso l’opinione pubblica italiana e che aveva portato alla condanna definitiva dei genitori per omicidio colposo. Secondo quanto riferito dal marito Lino Bottaro, Rita Benini era malata di un tumore alla lingua ma avrebbe scelto di non sottoporsi alla chemioterapia. Una decisione che richiama inevitabilmente quanto accaduto anni prima alla figlia Eleonora, morta dopo aver rinunciato alle terapie oncologiche tradizionali. La storia di Eleonora Bottaro risale al 2016. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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