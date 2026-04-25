Pappalardo ha offeso mia madre malata di cancro per voi è un meme ma lei era in ospedale a fare la chemio | la rivelazione di Antonio Zequila sulla lite a Domenica In

Durante una puntata di Domenica In, Antonio Zequila ha raccontato di un episodio in cui il suo avversario ha pronunciato parole offensive nei confronti di sua madre, che si trovava in ospedale a sottoporsi a chemio. Zequila ha sottolineato che per alcuni il commento può sembrare uno scherzo, ma per lui rappresenta un’offesa concreta. L’attore ha anche parlato della sua avversione verso le mezze misure e i silenzi di convenienza in vari ambiti.

Antonio Zequila non ha mai amato le mezze misure o i silenzi di convenienza, che si tratti di politica, vita privata o vecchie ruggini televisive. Ospite nel salotto di Monica Setta a Storie al bivio week end in onda sabato 25 aprile, l’attore campano si è raccontato a ruota libera, offrendo aneddoti e chiarimenti definitivi su alcuni dei capitoli più chiacchierati della sua carriera. La lite con Pappalardo. Il momento più intenso del racconto riguarda uno degli episodi più noti della televisione italiana: la furibonda lite in diretta con Adriano Pappalardo a Domenica In nel 2006. Un alterco diventato negli anni un vero e proprio “meme” da milioni di visualizzazioni sul web, ma che per Zequila nasconde un retroscena doloroso e per nulla goliardico.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Pappalardo ha offeso mia madre malata di cancro, per voi è un meme ma lei era in ospedale a fare la chemio”: la rivelazione di Antonio Zequila sulla lite a Domenica In Notizie correlate Leggi anche: Antonio Segatori e la rivelazione su Celentano: “Sono il figlio segreto, con mia madre ebbero una storia” Altro che giudici buonisti: resta in carcere una donna condannata a 30 anni, ma malata di cancro e madre di un neonatoMa davvero i giudici assolvono e perdonano, scarcerano e liberano anche chi dovrebbe stare in cella? Lo sostengono tutto il centrodestra, i Comitati...