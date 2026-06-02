Ilaria Salis ha commentato sui social chiedendo di abolire la parata militare del 2 giugno, mentre in via dei Fori si svolgeva la tradizionale celebrazione con corteo e eventi pubblici. La sua richiesta ha attirato l’attenzione, poiché si tratta di un’istanza isolata rispetto alla maggior parte delle manifestazioni ufficiali. La giornata si è svolta con manifestazioni civili e commemorazioni, senza ulteriori interventi pubblici di altre figure politiche o istituzionali.

“Mi si nota di più se parlo o se non parlo” dice un vecchio detto popolare, che viene in mente nel leggere il commento di Ilaria Salis sui social, nel giorno in cui tutta l’Italia tutta celebra con spirito unitario e amor patrio la Festa della Repubblica. Mentre i cittadini si ritrovano sotto la bandiera tricolore per celebrare il 2 giugno e gli 80 anni del voto al referendum a suffragio universale e mentre il cielo si tinge di bianco rosso e verde, l’eurodeputata di Avs Ilaria Salis prova a distinguersi attaccando la Rassegna di via dei Fori Imperiali. Il post della polemica. Ilaria Salis della sinistra di Fratoianni e Bonelli, alleati del Pd di Elly Schlein e del M5S di Giuseppe Conte ma anche da fase alterne di Matteo Renzi ha usato i suoi canali social per lasciare alla cronaca il suo contributo alla giornata di festa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ilaria Salis cerca a polemica anche il 2 giugno: «Aboliamo la parata militare». Ma lo chiede solo lei: in via dei Fori è festa grande

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