Ilaria Salis | Abolire la parata militare del 2 Giugno L' ira della Meloni | Frasi vergognose e indegne

Da ilgiornale.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un'esponente ha chiesto di abolire la parata militare del 2 giugno, sostenendo che in un periodo di aumento di riarmo e conflitti sarebbe meglio tornare a una celebrazione con caratteristiche civili e popolari. La proposta è stata duramente criticata da un’altra figura politica, che l’ha definita vergognosa e indegna. La discussione riguarda il significato e le modalità di celebrazione della Festa della Repubblica, con opinioni contrastanti sulla presenza militare.

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"In un’epoca pericolosamente segnata da riarmo, militarismo e guerre sempre più vicine, servirebbe il coraggio di compiere una scelta forte e controcorrente: abolire la parata militare del 2 giugno e restituire alla Festa della Repubblica il suo originario carattere civile, popolare e democratico". La boutade è firmata sui social dall'eurodeputata di Avs Ilaria Salis che non ha perso occasione per far parlare ancora una volta di sé nel giorno in cui l’Italia celebra la Repubblica e chi l’ha resa possibile. Parole che hanno scatenato la reazione della premier Giorgia Meloni che in un post al vetriolo ha scritto: "Leggo che rappresentanti italiani delle istituzioni arrivano ad affermare che la parata del 2 giugno andrebbe abolita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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