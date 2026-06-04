Anas eseguite le prove di carico sul ponte ‘Ficarola’
I tecnici hanno svolto le prove di carico sul ponte ‘Ficarola’ situato sulla strada statale 19TER “Dorsale Aulettese”. L’intervento si è svolto mercoledì 3 giugno tra il km 10,920 e il km 11,140, nel territorio comunale di Caggiano. Le operazioni sono state condotte durante la mattina e hanno riguardato la verifica della capacità portante della struttura.
Tempo di lettura: 2 minuti Lungo la strada statale 19TER “Dorsale Aulettese” sono state eseguite ieri mattina, mercoledì 3 giugno, le prove di carico sul ponte ‘Ficarola’, situato tra il km 10,920 ed il km 11,140, nel territorio comunale di Caggiano (SA). Le attività si sono concluse in anticipo di qualche ora (ore 16.00) sui tempi stimati (ore 19.00). Quest’oggi, giovedì 4 giugno, le medesime prove di carico interesseranno il ponte ‘Massa Vetere’ (situato tra il km 8,351 ed il km 9,795), rendendo necessaria l’interdizione al transito dell’opera a partire dalle ore 9.00 e fino alle ore 19.00, con circolazione leggera e pesante deviata lungo percorsi alternativi indicati in loco. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Sicilia, completate le prove di carico sul ponte Mili, sulla SS114
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