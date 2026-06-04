Anas eseguite le prove di carico sul ponte ‘Ficarola’

Notizia in breve

I tecnici hanno svolto le prove di carico sul ponte ‘Ficarola’ situato sulla strada statale 19TER “Dorsale Aulettese”. L’intervento si è svolto mercoledì 3 giugno tra il km 10,920 e il km 11,140, nel territorio comunale di Caggiano. Le operazioni sono state condotte durante la mattina e hanno riguardato la verifica della capacità portante della struttura.