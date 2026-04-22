Ponte Mili Marina completate le prove di carico sull' infrastruttura
Sono state portate a termine con successo le prove di carico sul ponte di Mili Marina, situato al km 8,500. Le verifiche sono state condotte seguendo le Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti. L’azienda incaricata ha comunicato che le prove sono state completate senza problemi e con esito positivo.
Completate con esito positivo le prove di carico sul ponte di Mili marina, all'altezza del km 8,500. Le verifiche - comunica Anas - eseguite ai sensi delle Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti, hanno.🔗 Leggi su Messinatoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Prove di carico, il ponte chiude al traffico per un'intera mattinata: le disposizioni
Il ponte dei sospiri (fiorentini): Verrazzano, analisi in corso. E per le prove di carico scattano le chiusureFirenze, 30 marzo 2026 – Dibattito in Consiglio comunale a Firenze sullo stato di salute del ponte da Verrazzano, a Firenze, dove dovrà passare la...