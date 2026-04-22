Ponte Mili Marina completate le prove di carico sull' infrastruttura

Sono state portate a termine con successo le prove di carico sul ponte di Mili Marina, situato al km 8,500. Le verifiche sono state condotte seguendo le Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti. L’azienda incaricata ha comunicato che le prove sono state completate senza problemi e con esito positivo.