Il ponte dei sospiri fiorentini | Verrazzano analisi in corso E per le prove di carico scattano le chiusure

In Consiglio comunale a Firenze si discute dello stato di conservazione del ponte Verrazzano, che si trova nel centro storico della città. La struttura sarà interessata da un intervento per la posa della nuova linea della tramvia diretta a Bagno a Ripoli. Sono state avviate analisi tecniche e sono previste chiusure temporanee per effettuare le prove di carico necessarie alle verifiche strutturali.

Firenze, 30 marzo 2026 – Dibattito in Consiglio comunale a Firenze sullo stato di salute del ponte da Verrazzano, a Firenze, dove dovrà passare la nuova linea della tramvia diretta a Bagno a Ripoli. PRESSPHOTO Firenze, scritta sul ponte a Verrazzano contro il taglio degli alberi sul lungarno Colombo. Foto Marco MoriNew Press Photo "Analisi in corso, necessarie alcune chiusure”. L' assessore Andrea Giorgio ha risposto ad alcuni question time sul tema affermando che “durante la fase propedeutica e la redazione del progetto definitivo, realizzato da Tram spa, sono stati presi in considerazione i risultati di diverse campagne di indagine, svolte nel 2008 e nel 2012 e ne è stata condotta un'ulteriore nel 2018. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il ponte dei sospiri (fiorentini): Verrazzano, analisi in corso. E per le prove di carico scattano le chiusure Articoli correlati Partite le prove di carico sul ponte Garibaldi: "In corso la misurazione delle vibrazioni"Una verifica sullo stato di salute del cavalcavia, con l'ausilio di macchinari sofisticati per registrarne la resistenza ai pesi. Ponte Corleone, scattano le chiusure notturne verso Catania per il collaudo dei lavoriL’ufficio Traffico e Mobilità urbana del Comune ha emanato l’ordinanza con la quale viene disposta la chiusura della carreggiata in direzione Catania...