Anantara Palazzo Naiadi ha organizzato tre serate di mixology con SEEN by Olivier, dedicate a promuovere la scena della bartenderia durante l’estate romana. Le serate si sono svolte presso la struttura, offrendo agli ospiti degustazioni di cocktail e dimostrazioni di tecniche di miscelazione. L’evento ha coinvolto professionisti del settore e appassionati, con l’obiettivo di valorizzare l’arte della bartenderia in un contesto di intrattenimento e socializzazione.

Un'estate sospesa tra skyline romano, mixology d'autore e nightlife contemporanea. Dopo la riapertura del rooftop panoramico con piscina e il debutto della nuova stagione di SEEN by Olivier a inizio maggio, il mese di giugno di Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel sarà caratterizzato da tre momenti che celebreranno cocktail culture, guest shift e DJ set. Affacciato sui tetti di Roma, SEEN by Olivier continua così a rafforzare la propria identità come luogo in cui hospitality, musica, dining e lifestyle si incontrano in un racconto fluido che accompagna il ritmo della bella stagione. La terrazza si trasforma in un palcoscenico urbano sospeso tra cielo e città, dove il momento dell'aperitivo evolve in esperienza immersiva e ogni serata costruisce un'atmosfera diversa, tra luci d'acqua, signature cocktail e intrattenimento fino a tarda notte. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Anantara Palazzo Naiadi accende l'estate romana: al via tre serate mixology di SEEN by Olivier

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