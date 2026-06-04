Anagni Musica e Sport Venerdì 4 Giugno nel portico comunale con lo Sci Club Madonna del Monte di Piglio

Da cronachecittadine.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venerdì 4 giugno, nel portico comunale di Anagni, si è svolto un evento organizzato dallo Sci Club Madonna del Monte di Piglio. La serata ha incluso musica, una pista da ballo, dibattiti e presentazioni di vario tipo. Durante l’evento, si è verificata anche una nevicata fuori stagione, che ha attirato l’attenzione dei presenti. L’iniziativa ha coinvolto diverse attività e ha avuto un impatto sulla comunità locale in quella giornata.

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Cronache Cittadine ANAGNI – Musica, serata danzante, dibattiti, presentazioni varie, e perfino una nevicata fuori stagione è l’insolito cocktail che lo Sci L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

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