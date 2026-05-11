Pellezzano sport e benessere alla Villa Comunale di Coperchia con MAD per lo Sport

Il 23 maggio alle 18:00 si terrà presso la Villa Comunale di Coperchia un evento dedicato allo sport e al benessere. L'iniziativa, intitolata “MAD per lo Sport”, invita i residenti a partecipare a attività sportive e momenti di aggregazione. L'evento è stato organizzato dalle autorità locali e prevede diverse iniziative aperte a tutte le fasce di età. La partecipazione è gratuita e aperta a chiunque voglia prendere parte.

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Il 23 maggio, dalle ore 18:00, la cittadinanza è invitata a partecipare all’iniziativa organizzata dalla palestra MAD Factory con il patrocinio del Comune di Pellezzano Sport, movimento, benessere e comunità saranno al centro di “MAD per lo Sport”, l’iniziativa in programma il prossimo 23 maggio, a partire dalle ore 18:00, presso la Villa Comunale di Coperchia. L’evento, organizzato dalla palestra MAD Factory di Coperchia con il patrocinio del Comune di Pellezzano, nasce con l’obiettivo di promuovere la cultura dello sport all’aria aperta e valorizzare il movimento come strumento di salute, socialità e crescita condivisa. Sport all’aperto e benessere per la comunità.🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Pellezzano, sport e benessere alla Villa Comunale di Coperchia con “MAD per lo Sport” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Liguria: 90.000€ per lo sport degli over 65: sport e benessere gratisLa Regione Liguria ha stanziato 90 mila euro per sostenere le attività motorie rivolte alla popolazione sopra i sessantacinque anni, aprendo un nuovo... Nella Villa Comunale di Frosinone ha trionfato lo sport nell’ultima tappa di Let’s Move TogetherIl vociare festoso degli oltre 5000 partecipanti ha salutato nel suggestivo scenario della Villa Comunale di Frosinone l’ultima tappa di Let’s Move...