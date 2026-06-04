Venerdì sera, nel portico comunale di Anagni, si sono svolti musica, una serata danzante, dibattiti e presentazioni varie organizzate dallo Sci Club Madonna del Monte di Piglio. Durante l’evento, è caduta una nevicata fuori stagione, creando un’atmosfera insolita. La manifestazione ha coinvolto il pubblico locale, offrendo un mix di intrattenimento e discussioni sul territorio, in un ambiente caratterizzato dalla presenza di pubblico e attività diversificate.

Musica, serata danzante, dibattiti, presentazioni varie, e perfino una nevicata fuori stagione è l’insolito cocktail che lo Sci Club Madonna del Monte di Piglio propone venerdì sera nel suggestivo scenario del portico comunale di Anagni. “Insieme per lo sport, la musica e il territorio” è. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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