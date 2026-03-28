Nella notte, una lite familiare si è conclusa con un accoltellamento a Striano. Un uomo di 65 anni, di nazionalità bulgara, ha ferito il figlio di 43 anni durante un diverbio. I Carabinieri sono intervenuti e hanno arrestato il padre.

Una violenta lite familiare si è trasformata in un accoltellamento nella notte. Un uomo di 65 anni, di nazionalità bulgara, ha ferito il figlio 43enne al culmine di una discussione ed è stato arrestato dai Carabinieri. Secondo quanto ricostruito, la discussione sarebbe nata per divergenze sulla gestione della casa, sugli orari e sull’organizzazione della vita quotidiana. Il confronto è degenerato fino all’aggressione con un coltello. L’allarme è stato lanciato dai residenti, che hanno udito le urla provenire dall’abitazione in via Roberto Serafino. I militari, intervenuti sul posto, hanno trovato il 65enne con il coltello in mano e il figlio riverso a terra in una pozza di sangue. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Striano, lite familiare finisce nel sangue: padre accoltella il figlio

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