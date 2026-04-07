Una notte di violenza a Fano si è conclusa con un ragazzo di 20 anni che ha ferito gravemente tre membri della sua famiglia durante una lite. L’episodio, scaturito da una disputa per motivi apparentemente insignificanti, si è trasformato in un tentativo di omicidio. Le autorità hanno immediatamente arrestato il giovane, che si trova ora sotto custodia. Le condizioni delle tre persone colpite sono ancora da valutare.

Notte di follia a Fano: fermato un 20enne. Una lite scoppiata per motivi banali è degenerata in un tentato triplice omicidio. È accaduto nella notte tra il 6 e il 7 aprile (intorno alle 3:50) a Fano, in provincia di Pesaro Urbino, dove un giovane di origine bengalese è stato arrestato dopo aver accoltellato il padre, la madre e il fratello minore. Il 20enne è stato fermato dai carabinieri in flagranza di reato e avrebbe ammesso le proprie responsabilità dicendo: “Sono stato io”. La scintilla: un pantalone sporco. Secondo le prime ricostruzioni, tutto sarebbe nato da una discussione tra i due fratelli per un pantalone sporco. La lite è rapidamente degenerata: il giovane avrebbe preso un coltello dalla cucina e colpito più volte il fratello 16enne. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Lite per un pantalone finisce nel sangue a Fano: accoltella padre, madre e fratello, come stanno

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Fano, accoltella i genitori e il fratello 16enne nella notte: il padre è grave, allarme lanciato dalla madreA Fano un ragazzo di 21 anni ha accoltellato i genitori e il fratello 16enne: l'allarme è stato lanciato dalla madre dell'aggressore.