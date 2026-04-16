Santa Maria Maggiore note per la pace | il Coro Città di Firenze canta Haydn

Da firenzepost.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Santa Maria Maggiore si terrà un concerto gratuito in cui il Coro Città di Firenze interpreterà la Missa in tempore belli di Haydn, nota anche come Paukenmesse. L'evento è dedicato alla pace e si svolgerà nella chiesa storica, coinvolgendo un coro locale. La messa sarà eseguita con un ensemble corale e strumenti orchestrali, senza costi di partecipazione. L'appuntamento si inserisce nella programmazione culturale del luogo.

Il Coro Città di Firenze, costituito all’interno dell’Associazione Firenze Musica, è attivo fin dal 1996 come “Coro Cassa di Risparmio di Firenze” ed ha ha assunto l’attuale denominazione nel 2013. Dal 2015 è diretto dal Maestro Concetta Anastasi. Negli anni, il repertorio del Coro si è arricchito di musiche ed autori di epoche e generi diversi compresa l’esecuzione di brani di autori contemporanei. È stato diretto da autorevoli professionisti, collaborando con orchestre ed istituzioni musicali di primo piano: I Cameristi del Maggio Musicale Fiorentino, Orchestra del Conservatorio Cherubini, Orchestra Sinfonica di Roma, Orchestra da Camera Fiorentina, Florence Symphonietta e altri.🔗 Leggi su Firenzepost.it

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