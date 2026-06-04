Amo la Ferrari perché mi guardi così? | il siparietto tra Leclerc e Norris

Durante le prove del Gran Premio di Monaco, il pilota di una scuderia ha rivolto una domanda scherzosa a un collega, chiedendogli perché lo stesse guardando in quel modo. La scena si è verificata davanti alle telecamere, con i due che hanno sorriso e scambiato battute leggere. La tensione tra i due non si è manifestata, e il momento è stato catturato dai fotografi presenti.

Cresce l'attesa per il Gran Premio di Monaco, sesto appuntamento della stagione di Formula 1. Occhi puntati soprattutto sul padrone di casa Charles Leclerc, fresco di rinnovo con la Ferrari, che in conferenza stampa ha parlato del prolungamento del suo matrimonio con la Rossa, scherzando anche con Lando Norris, seduto accanto a lui. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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