Ammodernamento statale 45 il Comune di Rivergaro fa ricorso al Consiglio di Stato
Il Comune di Rivergaro ha presentato un ricorso al Consiglio di Stato contro l’ammodernamento della strada statale 45, dopo aver già impugnato una decisione del Tar del Lazio. La contestazione riguarda la determinazione conclusiva della conferenza di servizi decisoria, adottata dal Commissario incaricato.
Ammodernamento della strada statale 45, il Comune di Rivergaro fa ricorso al Consiglio di Stato.Uno step che segue il ricorso fatto al Tar del Lazio, con al centro la richiesta di annullamento della determinazione conclusiva della conferenza di servizi decisoria, assunta dal Commissario. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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