Polo logistico di Pernate | anche il Comune di Galliate pensa al ricorso al Consiglio di Stato

Il Comune di Galliate sta considerando di presentare ricorso al Consiglio di Stato riguardo al polo logistico di Pernate. Oltre al Comitato per Pernate, anche l’ente comunale potrebbe decidere di impugnare le decisioni amministrative legate alla questione. La possibilità di un intervento al massimo livello giudiziario si aggiunge alle discussioni in corso sulla localizzazione e sulle modalità di sviluppo del progetto. La decisione finale non è ancora stata ufficializzata.

Consiglio di Stato: oltre al Comitato per Pernate probabilmente vi ricorrerà anche il consiglio comunale di Galliate. Lo ha comunicato lo stesso sindaco della città, Alberto Cantone, tramite un comunicato stampa.Nel mese di marzo scorso il Tar ha annullato la deliberazione del consiglio.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Polo logistico di Pernate, il Comitato: "Facciamo ricorso al Consigliato di Stato""Si tratta di una decisione che non entra nel merito delle criticità ambientali, sanitarie e territoriali più volte evidenziate, ma si limita a... Leggi anche: Polo logistico di Pernate, il Tar "boccia" il Comune di Galliate: si riapre la partita per la costruzione Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Polo logistico di Pernate, la partita non è chiusa: anche il comune di Galliate va al Consiglio di Stato. Polo logistico di Pernate, la partita non è chiusa: anche il comune di Galliate va al Consiglio di StatoLa parola fine sul controverso progetto del polo logistico di Pernate è ancora lontanissima dall’essere scritta. Dopo la recente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) che aveva respi ... lavocedinovara.com Pernate, il Comitato ha deciso: via alla raccolta fondi per portare il caso in Consiglio di StatoLa parola fine sul discusso progetto di sviluppo logistico a Pernate è ancora lontana dall’essere scritta. Dopo la recente sentenza del Tar, che ha rigettato i ricorsi presentati contro l’insediamento ... lavocedinovara.com