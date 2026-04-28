Dimensionamento scolastico l' Avvocatura generale fa ricorso in appello al Consiglio di Stato
L'Avvocatura Generale dello Stato ha presentato ricorso in appello al Consiglio di Stato contro l'ordinanza del Tar dell'Umbria riguardante il dimensionamento scolastico. La causa riguarda le decisioni prese in merito alla configurazione delle istituzioni scolastiche nella regione. Il ricorso mira a ottenere una modifica di quanto stabilito dal tribunale amministrativo. La discussione si concentra sulla validità delle scelte fatte in materia di organizzazione scolastica.
L’Avvocatura Generale dello Stato ricorre al Consiglio di Stato per ottenere la riforma dell’ordinanza del Tar dell’Umbria sul dimensionamento scolastico. Il ricorso in appello è stato notificato nella giornata di ieri all'avvocato Francesco Augusto De Mattei, legale del Comune di Città di.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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