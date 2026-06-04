Amministratori toscani a Bruxelles Lucca ascolta la voce dell’Europa

Da lanazione.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una delegazione di amministratori locali toscani provenienti dai territori di Lucca e Capannori si trova a Bruxelles. L’obiettivo è partecipare a incontri istituzionali e ascoltare le proposte europee che riguardano le aree di appartenenza. La visita si inserisce in un percorso di confronto tra le autorità locali e le istituzioni europee, con l’intento di rappresentare le esigenze dei territori toscani. La delegazione si è confrontata con rappresentanti delle istituzioni comunitarie durante le giornate di lavoro.

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Una delegazione di amministratori locali toscani provenienti dai territori di Lucca, Capannori, Piombino, Isola d’Elba, Vicopisano e Pontedera in questi giorni, il 2 e 3 giugno, ha partecipato a una visita istituzionale al Parlamento Europeo e al Comitato Europeo delle Regioni, nell’ambito di un’iniziativa promossa dall’europarlamentare Dario Nardella per rafforzare il dialogo tra le istituzioni europee e gli enti locali. La visita ha rappresentato un’importante occasione di approfondimento sul funzionamento delle istituzioni comunitarie, sui processi decisionali europei e sulle opportunità offerte dall’ Unione Europea ai territori attraverso programmi e strumenti di finanziamento dedicati agli enti locali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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