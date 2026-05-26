Mario Draghi ha parlato di un federalismo pragmatico come strada per rafforzare l’Europa, ma i paesi membri continuano a concentrarsi su modelli confederali più deboli. Italia e Germania sono tra i principali sostenitori di questa direzione, mentre altri paesi sembrano meno interessati alle proposte di Draghi. La discussione riguarda principalmente le modalità di integrazione e le competenze da condividere tra gli stati membri. Le posizioni divergono e non si sono ancora trovate convergenze concrete.

Mario Draghi ha indicato la luna del federalismo pragmatico. E i Ventisette, trainati da Italia e Germania, si sono messi a guardare il dito del confederalismo concentrico. Tra un’incursione chirurgica in Venezuela e un’operazione militare su larga scala in Iran, il nuovo anno che si è aperto all’insegna della bulimia predatoria di Donald Trump ha visto l’Europa, costretta sempre a reagire con poche idee sul piano internazionale, arrovellarsi al suo interno sui seguiti di un grande classico. Parliamo dell’agenda sulle riforme per rilanciare la competitività dell’Unione e colmare il divario con Stati Uniti e Cina messa a punto da Draghi nel settembre 2024. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Draghi sa come trasformare l’Europa in una potenza mondiale, ma l’Europa non lo ascolta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Draghi e Stiglitz: l’Europa è sola, ma l’Italia ha l’Europa. Il commento di CerraIl 14 maggio, durante eventi tenuti ad Aquisgrana e Santa Margherita di Pula, sono stati pronunciati due interventi che hanno fornito una diagnosi...

Draghi indica la strada ma l’Europa guarda altrove. Report EcipeIl report Ecipe evidenzia come, nel dibattito europeo sulla competitività, spesso la risposta ai ritardi sia chiedere maggiori risorse.

Si parla di: Sovranisti vs europeisti Draghi sa come trasformare l’Europa in una potenza mondiale, ma l’Europa non lo ascolta.

L’ex presidente del Consiglio parla di aumentare l’integrazione, ridurre i veti, con un federalismo pragmatico capace di unire visione e azione. Ma a Bruxelles e nelle ...L’ex presidente del Consiglio parla di aumentare l’integrazione, ridurre i veti, con un federalismo pragmatico capace di unire visione e azione. Ma a Bruxelles e nelle capitali questa strategia viene ... linkiesta.it

Europa, Draghi suona la sveglia: Ora siamo soli: trasformare la crisi in più unioneUn vero mercato comune e un federalismo pragmatico. Mario Draghi torna a dare la sua ricetta per la sopravvivenza dell’Europa e, per l’ennesima volta, invita i Ventisette ad agire in fretta di fronte ... focusrisparmio.com