Da Lucca a Bruxelles, la sessione plenaria del Parlamento europeo si svolge tra facciate di vetro, bandiere che si muovono e un costante scambio di lingue. Il palazzo rappresenta uno dei centri nevralgici del dibattito politico del continente, attirando attenzione e discussioni su temi legati ai poteri dei territori e alle sfide che l’Europa deve affrontare.

di Giulia Prete LUCCA Tra facciate di vetro, bandiere che sventolano e un continuo intreccio di lingue diverse, il Parlamento europeo di Bruxelles si conferma uno dei luoghi più dinamici - e spesso più discussi - del continente. Ed è proprio da qui che la redazione de La Nazione di Lucca ha seguito da vicino i lavori della 171esima sessione plenaria del Comitato europeo delle Regioni (CoR), ascoltando dall’interno sviluppi, confronti e decisioni destinate ad avere ricadute concrete anche sui territori toscani. Ogni settimana, centinaia di parlamentari provenienti dai Paesi membri si confrontano su temi che toccano la vita quotidiana di oltre 400 milioni di cittadini: ambiente, economia, diritti digitali, migrazioni, energia.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le sfide dell’Europa. Da Lucca a Bruxelles per la sessione plenaria: "Più potere ai territori"

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