Giulia Pauselli, ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi, sta vivendo un periodo particolare dal punto di vista sentimentale. Si parla infatti di una nuova relazione amorosa per lei in seguito alla separazione da Marcello Sacchetta, che ha fatto discutere all’ Eurovision Song Contest per il bacio con Francesca Tocca. La situazione tra Giulia e Marcello sembra essere sempre più tesa, complicando le dinamiche familiari con il loro bambino, Romeo Maria. Nuova insegnante ad Amici 26? Chi piace a Maria De Filippi Amici news: chi sarebbe il nuovo compagno di Giulia Pauselli. Osvaldo, il nuovo presunto fidanzato di Giulia Pauselli, è un imprenditore e dj lucano. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Amici, Giulia Pauselli avrebbe una nuova storia d’amore: polemiche e nome di lui

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AMICI: MARCELLO SACCHETTA E GIULIA PAUSELLI SI SONO LASCIATI

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"Marcello Sacchetta, la storia d'amore con Giulia Pauselli è finita da mesi". Poi parlano persone vicine a Francesca ToccaDa alcune fonti vicine ai protagonisti, si apprende che la relazione tra Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta si sarebbe conclusa diversi mesi fa.

Bollywood, la danza, il figlio e la crisi: la storia d’amore tra Marcello Sacchetta e Giulia PauselliMarcello Sacchetta, ballerino napoletano noto per la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, è anche apprezzato come coreografo e performer...

Temi più discussi: Giulia Pauselli volta pagina e mostra il nuovo fidanzato Osvaldo: la reazione (drastica) di Marcello Sacchetta; Giulia Pauselli ha un nuovo amore e Marcello Sacchetta reagisce malissimo; Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli si sono lasciati: idillio finito dopo l’Eurovision 2026; Esclusivo: dopo l’Eurovision arriva la rottura totale tra Sacchetta e la Pauselli - Gabriele Parpiglia.

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