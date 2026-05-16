Marcello Sacchetta, ballerino napoletano noto per la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, è anche apprezzato come coreografo e performer internazionale. Fuori dal contesto televisivo, ha costruito una carriera in cui ha calcato palcoscenici di diversi paesi e ha ricevuto numerosi riconoscimenti nel settore della danza. La sua vita privata ha attirato l’attenzione dei fan, specialmente in relazione alla relazione con Giulia Pauselli, anche lei ballerina e collega nel mondo dello spettacolo. Recentemente, sono emerse notizie riguardanti le difficoltà della coppia e una possibile crisi.

I fan di Amici conoscono bene Marcello Sacchetta. Il ballerino napoletano è uno dei professionisti più amati del programma di Maria De Filippi, ma fuori dalla scuola ha saputo farsi apprezzare anche come coreografo,danzando su palchi internazionali e ottenendo molti riconoscimenti. Oggi è il coreografo e primo ballerino della performance che Sal Da Vinci porta a Vienna, alla finale dell’Eurovision Song Contest, ma la sua popolarità è dovuta anche a un'intensa storia d’amore con la ballerina Giulia Pauselli. Storia che oggi vive una profonda crisi. Il colpo di fulmine sul set. Estate 2013. Marcello Sacchetta è uno dei ballerini professionisti di Amici mentre Giulia Pauselli è una delle allieve. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bollywood, la danza, il figlio e la crisi: la storia d’amore tra Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli

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