Marcello Sacchetta la storia d' amore con Giulia Pauselli è finita da mesi Poi parlano persone vicine a Francesca Tocca

Da alcune fonti vicine ai protagonisti, si apprende che la relazione tra Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta si sarebbe conclusa diversi mesi fa. Non ci sarebbero più drammi o tensioni tra i due, e sarebbero ormai semplicemente due persone che hanno preso strade separate. Recentemente, sono emerse dichiarazioni da chi conosce bene la situazione, che confermerebbero la fine della storia d’amore. La vicenda ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino i personaggi del mondo dello spettacolo.

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta non solo non sarebbero in crisi, ma non sarebbero più neanche una coppia. E da mesi. A lanciare l’indiscrezione è Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, dopo quanto accaduto durante la finale dell’Eurovision Song Contest. Sabato scorso, infatti, Sacchetta si. 🔗 Leggi su Today.it

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