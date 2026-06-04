American Songs in My Heart la grande tradizione della musica americana protagonista a Gravina
A Gravina, la stagione concertistica Federiciana 2026 prosegue con un evento dedicato alla musica americana, inserito nel cartellone dell’Orchestra di Puglia e Basilicata diretta da Marco Renzi. L’appuntamento si inserisce nella tradizione delle esecuzioni dedicate alle canzoni statunitensi.
Prosegue con un appuntamento di grande fascino la Stagione Concertistica Federiciana 2026, promossa dall’Orchestra di Puglia e Basilicata sotto la direzione artistica di Marco Renzi. Sabato 6 giugno 2026, alle ore 20.30, presso la Sala Convegni della Fiera San Giorgio di Gravina in Puglia, andrà. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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