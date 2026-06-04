American Songs in My Heart la grande tradizione della musica americana protagonista a Gravina

Da baritoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Gravina, la stagione concertistica Federiciana 2026 prosegue con un evento dedicato alla musica americana, inserito nel cartellone dell’Orchestra di Puglia e Basilicata diretta da Marco Renzi. L’appuntamento si inserisce nella tradizione delle esecuzioni dedicate alle canzoni statunitensi.

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Prosegue con un appuntamento di grande fascino la Stagione Concertistica Federiciana 2026, promossa dall’Orchestra di Puglia e Basilicata sotto la direzione artistica di Marco Renzi. Sabato 6 giugno 2026, alle ore 20.30, presso la Sala Convegni della Fiera San Giorgio di Gravina in Puglia, andrà. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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