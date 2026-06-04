Quattro migranti sono morti carbonizzati all’interno di un’auto in un distributore di carburante a Amendolara. L’incidente si è verificato nel corso di un episodio violento, con i corpi trovati completamente bruciati. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica e le cause dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

Il giornalista di Ansa sul luogo dove e' avvenuta la strage di Amendolara. Quattro migranti sono morti bruciati vivi all'interno di un'auto. Nelle immagini ancora le tracce della strage e la telecamera che l'ha ripresa. La polizia inglese è recidiva. Per un inconscio senso di colpa che discende forse dall’essere stata, la perfida Albione, un’imperiale potenza coloniale. Per una fuorviante applicazione dei principi del wokismo, vai a sapere. La regola non scritta pare essere questa: meglio sbagliare bersaglio, applicando male la legge, che essere sospettati di discriminazione razziale davanti al tribunale dell’opinione pubblica e dei social. 🔗 Leggi su Laverita.info

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Ad Amendolara, nel distributore dove sono stati uccisi i quattro braccianti

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