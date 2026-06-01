Quattro braccianti pakistani trovati carbonizzati in un' auto nel Cosentino Sono stati ucc

Quattro uomini sono stati trovati morti carbonizzati all’interno di un’auto bruciata, vicino a una stazione di servizio tra Amendolara e Roseto Capo Spulico, in provincia di Cosenza. La polizia ha confermato che si tratta di braccianti di origine pakistana. Le forze dell’ordine stanno indagando per stabilire le cause dell’incendio e le circostanze della morte. Non sono ancora state rese note ulteriori informazioni sui possibili responsabili o motivi dell’evento.

AGI - Macabra scoperta nel Cosentino: in un'auto bruciata sono stati rinvenuti quattro cadaveri carbonizzati, nei pressi di una stazione di servizio, tra Amendolara e Roseto Capo Spulico, in provincia di Cosenza. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco di Castrovillari, si trova la Polizia per le indagini. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini riprese da un impianto di videosorveglianza. Da quanto si è appreso, i corpi apparterrebbero a braccianti di nazionalità pakistana ma l'identità non è stata resa nota. Esclusa l'ipotesi di incidente. La statale è stata bloccata per tre ore per permettere i rilevamenti alle forze dell'ordine. In un primo momento si pensava che l'auto, un minivan, fosse esplosa mentre i quattro erano all'interno. 🔗 Leggi su Agi.it

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Erano braccianti i quattro trovati carbonizzati in un van, non si esclude l'omicidio

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