amendolara il video della strage dei braccianti pachistani al distributore di benzina nel cosentino

Notizia in breve

Lunedì 1 giugno, quattro braccianti pachistani sono stati uccisi in un incendio presso una stazione di servizio a Amendolara, nel Cosentino. I corpi sono stati trovati bruciati vivi all’interno di un distributore di benzina. Sono in corso indagini per chiarire le cause dell’incendio e l’identità delle persone coinvolte. Nessuna informazione è stata ancora resa nota riguardo a eventuali sospetti o motivi dell’accaduto.