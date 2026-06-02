Amendolara il video della strage dei braccianti pachistani al distributore di benzina nel Cosentino
Lunedì 1 giugno, quattro braccianti pachistani sono stati uccisi in un incendio presso una stazione di servizio a Amendolara, nel Cosentino. I corpi sono stati trovati bruciati vivi all’interno di un distributore di benzina. Sono in corso indagini per chiarire le cause dell’incendio e l’identità delle persone coinvolte. Nessuna informazione è stata ancora resa nota riguardo a eventuali sospetti o motivi dell’accaduto.
Sono stati bruciati vivi i quattro braccianti agricoli pachistani uccisi lunedì 1 giugno a una stazione di servizio di Amendolara (Cosenza). Il video dell'impianto di videosorveglianza del distributore di carburante mostra due persone che bloccano le portiere dall'esterno facendo forza con le braccia mentre dal portellone posteriore viene presumibilmente lanciato liquido infiammabile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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