Le ambulanze stanno affrontando un problema di carenza di carburante che rischia di limitare i servizi di emergenza. I responsabili hanno dichiarato che non possono interrompere le attività e che la priorità rimane la tutela della salute pubblica. Non sono state annunciate riduzioni o sospensioni delle operazioni, nonostante le difficoltà logistiche legate alla disponibilità di carburante. La gestione delle risorse è in corso per garantire la continuità delle prestazioni.

"Noi non ci possiamo fermare. La salute e i bisogni dei cittadini vengono prima di ogni bilancio e nessuno vuole fare un passo indietro. Tuttavia mantenere gli standard elevati ai quali teniamo molto sta diventando un equilibrio sempre più difficile". E’ un vero e proprio grido d’allarme quello lanciato da Massimo Cigolini, governatore della Misericordia di Cavriglia e San Giovanni, che punta l’indice sull’aumento del costo dei carburanti, che sta diventando insostenibile anche per le ambulanze. "Si parla spesso di milioni di euro stanziati per contenere il caro carburanti nel settore dei trasporti commerciali – spiega Cigolini – ma viene spontaneo chiedersi chi abbia pensato alle associazioni di soccorso come la nostra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ambulanze, allarme carburante: "Non possiamo tagliare i servizi"

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