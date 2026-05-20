L' allarme di Auser | I costi del carburante mettono a rischio i nostri servizi

Da leccotoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'organizzazione di volontariato ha segnalato che l'aumento dei prezzi del carburante sta mettendo a rischio le attività di assistenza svolte quotidianamente in tutta la provincia. Ogni giorno, centinaia di volontari si spostano in auto per accompagnare anziani a visite mediche, consegnare farmaci e portare la spesa. La crescita dei costi dei carburanti rappresenta una difficoltà crescente per il mantenimento di questi servizi di supporto, che coinvolgono molte persone vulnerabili.

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. Ogni giorno, in tutta la provincia di Lecco, centinaia di volontari salgono in auto per accompagnare una persona anziana a una visita medica, portarle la spesa, consegnarle un farmaco. Sono gesti silenziosi, che non. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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