L' allarme di Auser | I costi del carburante mettono a rischio i nostri servizi

Un'organizzazione di volontariato ha segnalato che l'aumento dei prezzi del carburante sta mettendo a rischio le attività di assistenza svolte quotidianamente in tutta la provincia. Ogni giorno, centinaia di volontari si spostano in auto per accompagnare anziani a visite mediche, consegnare farmaci e portare la spesa. La crescita dei costi dei carburanti rappresenta una difficoltà crescente per il mantenimento di questi servizi di supporto, che coinvolgono molte persone vulnerabili.

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