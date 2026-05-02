La Cina annuncia | possiamo tagliare i cavi sottomarini a 3.500 metri di profondità

La Repubblica Popolare Cinese ha comunicato di aver condotto con successo un test su un dispositivo in grado di tagliare cavi sottomarini a profondità di 3.500 metri. La notizia è stata riportata dal quotidiano South China Morning Post il 15 aprile scorso. Il test riguarda la capacità di interrompere connessioni sottomarine a grandi profondità attraverso un sistema tecnologico specifico.

Secondo quanto riportato originariamente dal quotidiano South China Morning Post (SCMP) lo scorso 15 aprile, la Repubblica Popolare Cinese (RPC) avrebbe testato con successo un dispositivo capace di troncare strutture sottomarine come i cavi a profondità di migliaia di metri. Il dispositivo è stato testato a bordo di una nave da ricerche subacquee, la “ Haiyang Dizhi 2 ” (“Geologia Marina 2”), che ha completato la prima missione in acque profonde l’11 aprile. La “Haiyang Dizhi 2” è stata costruita da CCCC Fourth Harbor Engineering Co., Ltd. della China Communications Construction Company Limited, ed è stata varata nell’aprile 2022. La nave misura 85 metri di lunghezza, 22 metri di larghezza e ha un pescaggio massimo di 8 metri, con un dislocamento di 7.🔗 Leggi su It.insideover.com

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