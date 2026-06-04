Ambra Angiolini è tornata a cantare dopo 32 anni, con un jingle pubblicitario per Dietorelle e una campagna social ispirata agli anni ’80 e ’90. La cantante e attrice ha ideato e curato personalmente il progetto, che in breve tempo è diventato virale. La campagna include un dettaglio che ha riscosso particolare apprezzamento tra i fan nostalgici. L’ultimo brano noto di Angiolini risale a “T’appartengo”, successo datato 1991.

Lo ha ideato e curato in prima persona e in men che non si dica è diventato già virale: Ambra Angiolini torna a cantare a trentadue anni dal clamoroso successo di T’appartengo e lo fa con un jingle pubblicitario per Dietorelle e una campagna social che strizza l’occhio agli anni ’80 e ’90. Era il novembre del 1994 quando T’appartengo, forte del successo globale di Non è la Rai, irrompeva nelle classifiche italiane, vendendo 800mila copie, conquistando otto dischi di platino e un disco d’oro, e piazzandosi al sesto posto tra gli album più venduti in Italia. Ora Ambra Angiolini, che negli ultimi anni ha costruito una solida carriera da attrice, fa il suo personale viaggio a ritroso nel tempo e riprende in mano il microfono per uno spot pubblicitario per il marchio di caramelle senza zucchero del gruppo Sperlari. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Ambra torna a cantare 32 anni dopo T’appartengo, ma c’è un dettaglio che i nostalgici hanno adorato

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